Atmosfera se răcorește Vineri, cerul va fi mai mult noros. Soarele rasare la ora 05:41. Pentru ziua de azi, in zona noastra, se va menține codul de instabilitate, care se manifesta prin averse cu caracter torențial insoțite de descarcari electrice, iar pe arii restranse vijelii și grindina. Vantul va sufla cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 21:23. Soarele va apune la ora 21:23. Valorile termice se vor situa intre 16 și 19 grade, cele minime, iar intre 20 și 23, cele maxime. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

