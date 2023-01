Atmosfera se anunță plăcută Luni, temperaturile se mențin calde, in zona noastra. Soarele rasare la ora 7:58. Cerul va fi variabil spre senin, in a doua parte a zilei, iar la munte va ninge in aceasta noapte și in primele ore ale dimineții. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari in zonele inalte. Soarele va apune la ora 17: 22. Valorile termice se vor situa intre 4 și 10 grade, iar la munte acestea vor fi negative. Marți, temperaturile scad. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, vremea va fi mohorata. Soarele va rasari la ora 08:05. Vom mai avea parte de ploi in a doua parte a zilei, iar la munte vor predomina ninsorile pe tot parcursul zilei. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari temporare pe creste. Soarele va apune la ora 17:07. Temperaturile se vor situa…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi temporar noros. Pe arii extinse va ploua. La munte vor fi precipitatii mixte, iar in zona montana inalta va ninge si se va depune strat nou de zapada. Pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp, izolat la munte 25 l/mp.…

- Miercuri, cerul va fi variabil spre senin. Soarele rasare la ora 08:12. Noaptea se vor inregistra temperaturi negative și in cursul dimineții se va lasa ceața densa asociata de chiciura. Peste zi temperaturile vor fi pozitive, iar vantul va sufla slab și moderat. Și la munte vremea va fi frumoasa,…

- Vremea se va incalzi usor. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab, la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 3 si 6 grade, iar cele minime intre -8 si -4 grade. In zonele joase izolat se va semnala ceata, asociata si cu depunere de chiciura.

- Astazi in vestul, centrul si nord-vestul tarii va ploua slab, iar valorile termice vor fi intr-o scadere ușoara fața de ieri. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari in sud-vestul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 12 grade, cu cele mai ridicate valori in zona Dobrogei. La…

- Vineri, temperaturile sunt in scadere. Soarele rasare la ora 07:10. Cerul va fi mai mult inchis, iar ceața și/sau norii joși nu vor permite foarte mult ca soarele sa se arate. Temperaturile raman, in continuare, crescute pentru data din calendar. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari la…

- Ziua de vineri va fi frumoasa. Soarele rasare la ora 8:00. Valorile termice se mențin peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult senin, doar dimineața, izolat va fi prezenta ceața sau norii joși. Vantul va sufla in general slab. Soarele va apune la ora 18:23. Minimele se vor situa intre 7 și…

- Joi, temperaturile se vor menține ridicate pentru aceasta data. Soarele rasare la ora 07:59. Noaptea valorile termice vor fi mai scazute fața de intervalul precedent. Dimineața, pe alocuri va fi ceața sau noi joși. Cerul se va insenina spre amiaza zilei, iar atmosfera va deveni placuta. Vantul va…