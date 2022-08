Marți, atmosfera va fi variabila. Soarele rasare la ora 06:27. Inca din timpul nopții, temperaturile vor urca, dar cerul va fi mai mult innorat. Local sunt posibile ploi mai ales in zonele montane și submontane. Pe timpul zilei, vremea se menține instabila cu perioade de innorari accentuate. Vantul va sufla, in general slab la moderat cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 20:37. Minima se va situa in jurul valorii de 17 grade, mai coborate, in zonele joase, iar maxima in jurul valorii de 30 de grade.

Miercuri, temperaturile sunt in creștere