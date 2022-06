Atmosferă plăcută și caldă Joi, temperaturile sunt in creștere. Soarele rasare la ora 05:39. In zona noastra, cerul va fi mai mult senin, dar spre a doua parte a zilei, local, se vor inregistra averse insoțite de descarcari electrice, iar vantul va lua aspect de vijelie. La munte instabilitatea va fi mai accentuata. Soarele apune la ora 21:12. Minimele se vor situa intre 12 și 14 grade, iar valoarea maxima va urca in jur de 27 de grade. Vineri, temperaturile vor continua sa creasca. foto: Laura OANA Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

