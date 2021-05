Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe modificari de regulament și comunicate prin care se anunța ca liga a patra se va disputa la Cluj, apoi ca nu se mai va juca, pana la urma s-a ajuns la o concluzie: liga a patra se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ștefan Gadola, acționarul minoritar de la CFR Cluj, a comparat victoria echipei sale cu Dinamo, scor 1-0, cu cea obținuta de Barcelona luni, 1-0 cu Real Valladolid. CFR Cluj s-a impus cu Dinamo la limita, 1-0, cu un gol venit in minutul 80, deși a jucat mai bine de o repriza cu doi oameni in plus!…

- Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR, a glumit dupa infrangerea umilitoare cu FCSB, scor 0-3, dar a asigurat ca Edi Iordanescu (42 de ani) va ramane pe banca formației din Gruia chiar daca nu va aduce un nou titlu la Cluj.

- FCSB a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-0, in derby-ul finalului de sezon regulat din Liga 1. Edi Iordanescu, 42 de ani, antrenorul campioanei, a recunoscut superioritatea roș-albaștrilor la final. FCSB - CFR Cluj 3-0 » Citește AICI cronica Suspendat pentru derby-ul de pe Arena Naționala, Iordanescu pune…

- # Care mai este atmosfera la echipa? – Avand in vedere ca ne-am revenit dupa infrangerea de la Cluj și am caștigat acasa un meci care era mai important decat cel de la CFR, atmosfera este una buna. Lotul este bine, toți sunt sanatoși, sunt ok… # Din punct de vedere al pandemiei situația este […]

- Echipa lui Edi IordAƒnescu joacAƒ mai frumos E™i mai eficient. Dan Petrescu pAƒstreazAƒ ca argumente performanE›ele pe care le-a A®nregistrat A®n mandatele avute la CFR Cluj. IordAƒnescu (42 de ani) s-a lAƒudat miercuri la GSP Live cAƒ a reuE™it sAƒ mai strA¢ngAƒ lupta pentru titlu dupAƒ ce o preluase…

- Viitorul Pandurii Tg. Jiu s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce a trecut de U Cluj in sferturi, scor 3-1. Finalul de meci a fost extrem de tensionat, iar deciziile „centralului” Andrei Antonie i-au infuriat la culme pe ardeleni. In minutul 73, „studenții” ar fi trebuit sa primeasca o…

- Fundasul dreapta Andrei Peteleu a semnat, marti seara, un contract cu UTA Arad, a anuntat clubul aradean, anunța news.ro. Nascut pe 20 august 1992, Peteleu joaca pe postul de fundas dreapta. A facut junioratul la Gloria Bistrita, in culorile careia a debutat pe prima scena. Cluburile din cariera…