Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare a pierdut sambata, pe teren propriu, finala European Cup, in fata norvegienilor de la Naerbo IL, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Minaur Baia Mare a pierdut pe terenul formatiei norvegiene Naerbo IL, scor 29-25, in mansa tur a finalei EHF European Cup la handbal masculin. Mansa retur va avea loc pe terenul echipei Minaur, in 28 mai, iar castigatoarea din dubla mansa isi va trece in palmares trofeul European Cup. Am fost in vizita…

- Naerbo – Minaur Baia Mare, turul finalei EHF European Cup, a treia competiție intercluburi in handbalul masculin, se joaca ACUM. Partida a inceput la ora 18:00. Naerbo – Minaur Baia Mare 15-12 (pauza) Minaur Baia Mare joaca o finala europeana dupa 34 de ani, echipa masculina antrenata de fostul internațional…

- CS Minaur Baia Mare va juca sambata, 21 mai, fina EHF European Cup la handbal masculin, cu formația norvegiana Naerbo. Conform csminaur.ro , Naerbo este o localitate din sud-vestul Norvegiei, cu 7.000 de locuitori. Meciul nu se va juca in arena proprie a celor de la Naerbo, ci la Arena DNB de 5.077…

- In timp ce Naerbo joaca sezonul de debut in Europa, Baia Mare a ajuns anul trecut in sferturile de finala ale EHF European Cup și chiar a jucat un sezon in Liga Campionilor EHF. In semifinala, Naerbo a invins o alta echipa norvegiana, Drammen HK, la loviturile de departajare, dupa ce ambele echipe s-au…

- CS Minaur Baia Mare a obținut sambata calificarea in finala Cupei EHF. Duminica s-a disputat dubla dintre echipele norvegiene Drammen HK și Naerbo IL. In primul meci, disputat la Drammen, gazdele s-au impus cu 30-27, in timp ce manșa retur, disputata la Naerbo s-a incheiat cu victoria gazdelor, 30-27.…

- Dupa ce a obținut sambata calificarea in finala Cupei EHF, baieții de la Minaur au așteptat astazi deznodamantul dublei dintre echipele norvegiene Drammen HK și Naerbo IL. In primul meci, disputat la Drammen, gazdele s-au impus cu 30-27, in timp ce manșa retur, disputata la Naerbo s-a incheiat cu victoria…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare (foto) o va avea, sambata, 30 aprilie, ca adversara, in deplasare, pe gruparea suedeza Alingsas HK, in manșa secunda a semifinalelor European Cup. In meciul tur, baimarenii s-au impus la o diferența de 6 goluri, scor 34-28. In cealalta semifinala, care…