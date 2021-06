Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, sunt programate ultimele dueluri din Grupa C a Campionatului European de Fotbal. De la ora 19.00, la Amsterdam, Macedonia de Nord va intalni Olanda. In același timp, pe Arena Naționala din București, se va disputa confruntarea Ucraina – Austria. Meciul va fi arbitrat de o delegație din Turcia,…

- Federația macedoneana de fotbal a cerut UEFA sancțiuni pentru internaționatul austriac Marko Arnautovici dupa ce, la meciul de duminica de pe Arena Naționala, acesta și-ar fi jignit un adversar. La partida de duminica, Arnautovici l-ar fi insultat pe macedoneanul Ezgjan Alioski, dupa ce a marcat…

- Turneul final al Campionatului European de fotbal EURO 2020 incepe astazi, 11 iunie, la Roma, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus.Meciul inaugural este Turcia - Italia, programat pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, de la ora 22.00.Turneul EURO 2020 are loc in conditii…

- Arena Naționala din București va gazdui patru meciuri de la EURO 2020. Doua sunt din Grupa C și o optime de finala. In țara noastra vor veni cu siguranța Austria, Macedonia de Nord și Ucraina. Programul meciurilor de pe Arena Naționala este urmatorul: 13 iunie, de la ora 19:00: Austria – Macedonia de…

- Fostul selectioner al echipei nationale a Romaniei, Anghel Iordanescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca organizarea a patru partide din cadrul Campionatului European de fotbal la Bucuresti este un lucru "fantastic", dar a precizat ca toata lumea ramane cu regretul ca prima reprezentativa nu va participa…

- Turneul final al Campionatului European era programat pentru anul 2020, dar din cauza pandemiei de coronavirus, a fost amanat pentru vara anului 2021. Trofeul Euro 2020 a ajuns in sfarșit și in București, moment cu adevarat unic pentru fotbalul romanesc. Arena Naționala va gazdui patru meciuri la acest…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Germaniei cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. In primul meci al grupei, Romania a caștigat cu 3-2 partida cu Macedonia de Nord.

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei a invins, cu scorul de 3-2 (1-0), nationala Macedoniei de Nord, intr-o partida disputata pe Arena Nationala din Bucuresti, la debutul sau in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Desi au condus cu 2-0 - goluri Florin Tanase (min. 28) si Valentin…