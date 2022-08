Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni și FCSB se intalnesc ACUM, in runda cu numarul 4 din Liga 1. Partida a inceput la ora 19:00, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Pe stadion sunt prezenți aproximativ 7.000 de spectatori

- Nicolae Dica (42 de ani) a susținut astazi conferința de presa premergatoare meciului cu FCU Craiova. Antrenor celor de la FCSB a dezvaluit ca a fost felicitat inclusiv de Gica Hagi (57), managerul Farului, pentru victoria cu Saburtalo din turul II preliminar Conference League, scor 4-2 in retur, 4-3…

- Maine, CS Mioveni are o misiune grea. Joaca in deplasare cu campioana CFR Cluj, una dintre reprezentantele țarii in Cupele Europene.Partida de la Cluj este programata de la 21:30, meciul putand fi urmarit in direct pe Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport. Clujenii vin dupa un meci mai slab in Europa,…

- CSU Craiova și Sepsi se intalnesc in prima etapa a Ligii 1, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida este programata de la 21:30 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. CSU Craiova - Sepsi, live de la 21:30 Click AICI pentru Live + statistici…

- FC Hermannstadt și CS Mioveni se infrunta azi in primul meci din noul sezon de Liga 1. Partida, care va avea VAR, este programata de la 18:30 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. Hermannstadt - CS Mioveni, live de la 18:30 Click AICI…

- CSU Craiova și Farul se intalnesc in ultima etapa din play-off-ul Ligii 1. Partida este programata de la 20:30 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro Programul etapei #10 din play-off CSU Craiova - Farul, LiveTEXT de la 20:30 Click AICI pentru Live + statisticiTelevizat pe Digi Sport 1, Orange…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni, din etapa #9 din play-out-ul Ligii 1, despre criticile la adresa lui Cristi Sapunaru, capitanul echipei. CS Mioveni - Rapid se joaca luni, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Rapid infrunta FCU Craiova acasa in utlimul meci din etapa #8 a play-out-ului Ligii 1. Partida este programata de la 20:30 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. Programul etapei #8 din play-out Rapid - FCU Craiova, liveTEXT de la 20:30 Click…