Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de mesteri si mestesugari isi vor expune produsele in cadrul Targului de Craciun care se va desfasura in perioada 13-24 decembrie in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe. Pentru a sustine economia locala, autoritatile pun si in acest an un mare accent pe produsele locale si handmade create de…

- Catedra invațatorilor de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” (CNMV) Sf. Gheorghe organizeaza marți, 17 decembrie 2019, orele 17:00, in cantina liceului, un atelier de creație cu titlul „Decorațiuni de Craciun”. La aceasta activitate sunt invitați sa participe copiii, care anul viitor vor pași pragul…

- Sambata, 14 decembrie, de la ora 19.00, Biserica Romano Catolica „Krisztus Kiraly” din Sf. Gheorghe va gazdui ediția de Craciun a stagiunii de concerte simfonice 2019/2020, pentru care muzicienii din Sfantu Gheorghe și invitații lor, respectiv corurile de camera „Vox Humana”, „Pro Musica” și „Laudate”…

- Targul de Craciun de la Sfantu Gheorghe va asteapta in acest an in perioada 13-24 decembrie cu o selecție bogata și plina de culoare a programelor, cu produse locale și delicatese artizanale. Pe langa muzica tradiționala, spectacole de dans, concerte si spectacole festive sau targul mestesugarilor,…

- Targul de Craciun este unul de tradiție in Sfantu Gheorghe, iar administrația locala organizeaza evenimentul in mod regulat de cațiva ani. Anul acesta Targul de Craciun va fi deschis in perioada 13-24 decembrie in Piața Centrala a orașului. In cadrul evenimentului, așteptam cu nerabdare sa primim și…

- Iubitorii muzicii bune au parte, in aceasta seara, de o surpriza agreabila. Pe scena Centrul Cultural „Reduta” din Brașov, unul dintre cele mai vechi lacașuri de cultura din Țara Barsei, situat pe Strada „Apollonia Hirscher” nr.8 (perpendiculara cu Piața Sfatului, facem precizarea pentru cititorii…

- Pe langa programul zilnic, cu activitați specifice, Complexul „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe organizeaza fel și fel de proiecte și parteneriate, pentru ca beneficiarii instituției sa petreaca acolo timp de calitate, momente creative, recreative, de socializare. Directoarea instituției, Klarik…

- Maestrul Nicolae Botgros și ai sai LAUTARI din Chișinau revin la Sfantu Gheorghe, in acest an, pentru a susține spectacolul folcloric GLASUL UNIRII, IN INIMA ROMANIEI, care va fi organizat in cadrul activitaților dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Bucuria din sufletele celor aproape 1500 de spectatori …