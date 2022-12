Primaria Chișinau a reușit sa creeze o adevarat poveste in capitala, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Timp de 2 zile in centrul Capitalei in Piața Marii Adunari Naționale, au venit mii de oameni, mii de copii. In acest an, ținind cont de toate circumstanțele autoritațile locale au decis mai degraba sa reduca din perioada de sarbatori, decat sa o anuleze in general. Ele au dispus ca vineri, s