Stiri pe aceeasi tema

- Solistul și fondatorul trupei timișorene The Different Class, Cris Paul s-a nascut in 9 mai 1993 și a luat contact cu muzica de prin clasa a IV-a, cand parinții sai i-au cumparat o chitara, crescand mai apoi cu piese din genuri diferite. Formatia a luat naștere in 2013 și a ajuns in atenția melomanilor…

- Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova nu a mai avut nevoie de munca fizica pentru a obtine victoria in partida cu formatia Constantin Brancusi Tg. Jiu. Formatia gorjeana a anuntat in aceasta dimineata ca nu se va prezenta la Craiova, in ultimul meci al anului. Partida conta pentru etapa…

- Oamenii au strigat pentru prima data „Libertate” in urma cu 30 de ani, in Piața Maria, locul de unde se considera ca a pornit Revoluția din Decembrie 1989. Mai intai in șoapta, apoi tot mai tare, timișorenii nemulțumiți de regimul comunist s-au revoltat unul cate unul. In seara de 16 decembrie,…

- Formația Celelalte Cuvinte revine pentru un concert la Timișoara exact in ziua in care se implinesc 38 de ani de la primul recital al trupei, evenimentul urmand sa reprezinte lansarea primului album electric live din cariera. Discul care va fi lansat cu acest prilej la casa de discuri Universal Music…

- Formația ucraineana Braii a susținut un concert extraordinar luni seara in Timișoara, evenimentul fiind inclus in turneul european al trupei care a editat recent albumul de debut „Lovely Dark Things“. Recitalul trupei din Kiev le-a oferit celor prezenți o seara plina de acorduri post punk și alte bunatațuri,…

- Institutul Cultural Roman la Budapesta organizeaza un eveniment ocazionat de Timișoara – Capitala culturala a Europei 2021, cu titlul „Studenți timișoreni 1976-1981”, in data de 27 noiembrie 2019, ora 18.00. In cadrul discuțiilor care vor avea loc la cafeneaua Harom hollo / Drei Raben (Piarista koz…

- Joi, 21 noiembrie, The 80′ Pub este gazda cunoscutei trupe de folk Țapinarii și invita publicul fan la un concert de neratat. Trupa vine in orașul de pe Bega pentru lansarea celui mai nou material muzical, cel cu numarul 10, intitulat „Sageata spre cer”. „Versuri sincere…

- Binecunoscuta formație Timpuri Noi va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa ii readuca in orașul nostru pe membrii formației care au scris o fila de poveste in istoria rock-ului autohton. Recitalul va avea loc sambata 19 octombrie de la ora 20 la Capcana și printre piesele…