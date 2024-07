Atmofera astrala a lunii august. Cinci evenimente astronomice cu impact astrologic Atmosfera astrala a lunii August este ceva mai linistita fata de lunile anterioare, insa este bine sa fim vigilenti in continuare. Chiar daca se mentin tensiuni pe Cerul planetei noastre, deja stim despre ce este vorba si vom putea gestiona mai usor evenimentele din jurul nostru. Se disting cinci evenimente astronomice cu impact astrologic: formarea aspectelor de Luna noua si de Luna plina, miscarea aparent retrograda a planetei Mercur, schimbarea Semnului zodiacal de catre planeta Venus si schi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

