ATM-urile din stațiunile bulgărești percep o taxă de retragere de 10-15% (presă) Stațiunile bulgarești sunt pline de bancomate care percep taxe imense la retragere, relateaza Mediapool, citat de cotidianul bulgar Sega și preluat de Rador. De regula, acestea sunt ale Euronet și nu încalca legea, dar maresc costul de retragere cu 10-15%, mai ales atunci când banii se retrag dintr-un cont în valuta, iar de multe ori utilizatorii nu observa condițiile nefavorabile.

ATM-urile Euronet nu sunt un fenomen nou, avertismentele cu privire la acestea circula pe forumurile de calatorie de câțiva ani. Sunt deținute de o companie americana și au ocupat locuri centrale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

