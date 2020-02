Atletul Constantin Andonii, medaliat cu bronz la Campionatele Balcanice

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 12 medalii caștigate (cinci de aur, doua de argint și cinci de bronz) Romania s-a clasat pe primul loc in ierarhia pe națiuni la Campionatele Balcanice indoor rezervate seniorilor. Anuntul a fost facut de catre Federatia Romana de Atletism ( FRA ). Așadar, la cea de-a 25-a ediție a competiției, țara…

- Potrivit Live Science, cresterea rapida a populatiei si dezvoltarea urbana vor face ca orasele sa devina cu 7-8 grade Celsius mai calduroase decat zonele rurale. Din cauza poluarii excesive, in anul 2100 de exemplu, vremea din Bucuresti va semana cu cea din Irak. Adica temperaturile medii…

- Romania a cucerit 9 medalii, duminica, la Campionatele Balcanice de atletism pentru juniori indoor de la Istanbul, dintre care 3 de aur, 2 de argint si 4 de bronz. Adina Circiogel se afla printre sportivii medaliați, dupa ce a obținut locul al treilea cu ștafeta feminina de 4×400 metri, brașoveanca…

- Romania a cucerit 9 medalii, duminica, la Campionatele Balcanice de atletism pentru juniori indoor de la Istanbul, dintre care 3 de aur, 2 de argint si 4 de bronz. In clasamentul final, Romania a fost devansata de Turcia, cu 8-6-7, si de Ucraina, cu 4-0-0. La feminin, Grecia a terminat…

- Cei doi ar fi fost depistati pozitivi cu stanozolol, anunta sursa citata. La JO-2012, Roxana Cocos a cucerit argintul la categoria 69 de kilograme, iar Razvan Martin, bronzul la 69 de kilograme. Conform sursei mentionate, toate natiunile cu trei sau mai mult cazuri pozitive la retestarea probelor de…

- CHIȘINAU, 12 dec – Sputnik. Republica Moldova este gata, de la 1 ianuarie 2020, sa primeasca gaze in regim revers prin coridorul Transbalcanic. „Moldovagaz”, „Moldovatransgaz” și „Tiraspoltransgaz” au finalizat lucrarile de reconstrucție a conductei magistrale Șebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail…

- Andriy Shevchenko, 43 de ani, selecționerul Ucrainei, a vorbit despre grupa C, in care se afla echipa sa, Olanda și Turcia, și in care ar putea ajunge și Romania, daca va trece de Islanda in play-off-ul Ligii Națiunilor. Romania a fost repartizata in Grupa F, dar, daca se va califica, va fi transferata…

- UEFA a stabilit urnele valorice pentru tragerea la sorti a grupelor EURO 2020, care va avea loc in Bucuresti, la Romexpo, pe 30 noiembrie, iar Romania, daca se califica, va evolua in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si o echipa din urna a treia. Douazeci de echipe au obtinut deja biletele pentru…