- In acest sfarșit de saptamana se va desfașura etapa a cincea a Diviziei A la handbal feminin, ultima inaintea unei pauze de mai bine de o luna. Runda, care va fi deschisa in Seria B, vineri, de jocul CNE Sfantu-Gheorghe- Corona Brașov, are in program sambata urmatoarele meciuri: CSM Roman- CSM Bacau,…

- La prima sa participare in Divizia A, echipa de handbal feminin a CSM Bacau ține fruntea sus. Gruparea pregatita de Adi Brezan și Costel Petrea a reușit trei victorii din trei meciuri, facand parte din trio-ul fruntaș al Seriei B, intregit de cele doua „forțe” ale campionatului, Corona Brașov și CNE…

- Gabriela Amzaru, așa cum se numește in realitate artista, a acceptat oportunitatea de a-și depași limitele la Splash! Vedete la apa și, totodata, a venit cu dorința de a invața sa inoate mai bine. Ajunsa pe platformele Bazinului Olimpic de la Bacau, Aza a descoperit ca are teama de inalțime, iar zilele…

- Delegația Romaniei la Campionatele Europene de atletism in aer liber de la Munchen (Germania) cuprinde și patru sportivi legitmați la cluburi din județul nostru: aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber (SCM Bacau), aruncatorul de disc Alin Firfirica, saritorul in lungime Gabriel Bitan și participantul…

- Veteranul bacauan de razboi maior Ion Rusu a fost sarbatorit la implinirea a 100 de ani de viața. Evenimentul a avut loc intr-un ceremonial organizat in incinta Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea „Speranța”, din Bacau, in parteneriat cu Filiala Bacau a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi…

- Veteranul de razboi, profesorul, memorialistul și traducatorul tehnic bacauan colonel (rtr) Constantin Zavati a trecut la Domnul imediat ce a implinit 99 de ani. S-a intamplat la sfarșit de saptamana. L-am cunoscut pe cand avea 95 de ani și am sperat, an de an, impreuna cu un prieten devotat al sau,…

- Dupa ce a participat la Europenele de Juniori de la Otopeni, inotatorul bacauan Carol Cojocaru iși trece in palmars o alta prezența la o competiție de inalt nivel. Sportivul legitimat la SCM Bacau a fost inclus in echipa Romaniei care concureaza saptamana aceasta la Festivalul Olimpic al Tineretului…

- Un nou rezultat de prim-plan pentru atletismul bacauan la Campionatele Mondiale in aer liber desfașurate la Eugene (Oregon), in Statele Unite ale Americii. Astfel, dupa ce duminica seara Bianca Ghelber (SCM Bacau) s-a clasat a șasea in finala probei de aruncare a ciocanului, ieri dimineața, Alin Firfirica,…