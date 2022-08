Atletism/Covid: Legendarul Alberto Juantorena, internat în stare gravă Fostul atlet Alberto Juantorena, dublu campion olimpic, figura legendara a sportului cubanez, este internat in stare grava la Institutul de Medicina Tropicala Pedro Kouri din Havana, cu simptome de bronhopneumonie si decompensare cardiovasculara, a anuntat presa locala, citata de EFE. Un tweet al presedintelui cubanez, Miguel Diaz-Canel, s-a referit la starea fostului sportiv: „Astazi, el si medicii lupta pentru viata lui, iar Cuba spera ca ei vor reusi. Sanatate, campionule.” Juantorena, in varsta de 71 de ani, tratat de o echipa multidisciplinara, „are antecedente de Covid-19 dupa ce a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

