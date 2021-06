Federatia internationala de atletism (World Atheltics) a declarat inca 35 de sportivi din Rusia eligibili pentru a concura sub steag neutru la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), urcand numarul total la 62, transmite Reuters.



Federatia rusa de atletism (RUSAF) a fost suspendata in 2015, dupa ce Agentia mondiala antidoping (WADA/AMA) a gasit probe privind dopajul in masa al atletilor rusi.



Consiliul World Athletics a aprobat in luna martie reintroducerea sistemului de ''sportiv neutru autorizat'' (ANA) pentru atletii rusi curati, dupa ce inregistrarea…