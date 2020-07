Stiri pe aceeasi tema

- Primul dintre cele cinci tancuri petroliere trimise de Iran în Venezuela pentru a furniza combustibil a sosit luni la rafinaria unui port venezuelean, o livrare care vine la apogeul tensiunilor dintre Teheran și Washington, potrivit AFP. "Fotografii cu sosirea primei nave la rafinaria…

- Compania germana Biontech realizeaza in prezent studiile clinice pe voluntari umani, in Germania si Statele Unite. Acestea doresc sa stabileasca siguranta, eficacitatea si dozajul optim pentru patru vaccinuri potentiale dezvoltate impotriva SARS-Cov 2, a declarat directorul executiv al companiei germane,…

- Agentia Reuters a anuntat in weekend ca Alex Morgan, care a ajutat substantial nationala SUA sa castige titlurile olimpice si mondiale la fotbal feminin, a devenit pentru prima oara mama, dupa ce a nascut o fetita. Morgan, care este maritata cu Servando Carrasco, ex-jucator al lui Los Angeles Galaxy,…

- Forțele Spațiale SUA au postat miercuri, pe contul oficial de Twitter, primul anunț de recrutare. "Unii oameni se uita la stele și se intreaba: ce-ar fi daca? Misiunea noastra este sa avem un raspuns", se subliniaza in mesajul contruit ca un trailer de film SF.

- Elon Musk a inceput sa isi vinda casele, așa cum a anunțat vineri pe Twitter. Doua dintre proprietati au fost scoase la vinzare pentru 30, respectiv 9,5 milioane de dolari. Ambele vile de lux sint situate in exclusivistul cartier Bel Air din Los Angeles. Excentricul miliardar Elon Musk se tine de cuvint…

- O fetița sanatoasa s-a nascut, joi, in ziua Sfantului Gheorghe, in ambulanța, in drum spre Maternitatea Falticeni. Medicul Emanuela Mercore Huțanu, impreuna cu asistenta Mihaela Ilisei și ambulanțierul Gheorghe Buta, au fost echipajul de pe ambulanța care au asistat-o la naștere. Dr. Mercore a ...

- Un veteran de razboi, in varsta de 99 de ani, a strans aproape 14 milioane de euro pentru medicii britanici. Iar regulile de carantina sunt contestate in strada de simpatizanții de extrema dreapta din Statele Unite.

- Noua DESCOPERIRE URIAȘA despre CORONAVIRUS! Se schimba TOATE datele problemei. A venit și VESTEA BUNA Coronavirusul ar putea avea o rata a cazurilor mortale mult mai redusa decat se crede, in schimb numarul infectarilor este mult mai mare decat cel estimat de epidemiologi. Oferta de nerefuzat: Hotel…