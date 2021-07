Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a 13-a ediție a Campionatelor Europene de atletism rezervate tineretului, gazduita la Tallinn (Estonia), trei atleți romani au concurat in prima zi a finalelor: Mihai Sorin Dringo (CSU-CSM Oradea, antrenor Robert Olah) și Mihai Cristian Pislaru (CSA Steaua București, antrenor Robertino Tanase),…

- Sportivul roman Mihai Sorin Dringo a ocupat locul 5 in finala probei de 400 m, sambata, la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn, cel mai bun rezultat de pana acum al delegatiei Romaniei in Estonia. Dringo a fost cronometrat in 45 sec 93/100 (Personal Best), in vreme…

- Sportiva romana Diana Ana Maria Ion (CSM Onesti) s-a clasat pe locul 6 in finala probei de triplusalt, vineri, la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn (Estonia), cu 13,27 m. Aurul a fost obtinut de turcoaica Tugba Danismaz (14,09 m), Spyridoulei Karydi (Grecia) a obtinut…

- Sportivii romani Mihaita Andrei Micu, la aruncarea ciocanului, si Diana Ion, la triplusalt, s-au calificat, joi, in finalele probelor amintite la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn (Estonia), potrivit Agerpres. Micu s-a calificat la aruncarea ciocanului cu a cincea performanta…

- ​Nationala de volei masculin a României a pierdut, sâmbata, la turneul de la Ploiesti, cu reprezentativa Elvetiei, scor 2-3, în penultimul meci din grupa E preliminara a CE2021.Scorul pe seturi a fost 25-20, 21-25, 25-21, 22-25, 7-15.În primul meci al turneului de…

- De curand, Minelli a lansat single-ul Rampampam, care in scurt timp a ajuns in top 10 radio in Romania, ocupa primul loc pe Shazam Romania și are 6 milioane de vizualizari pe YouTube. Piesa este extrem de ascultata și in stainatate, in țari precum Marea Britanie, Germania, Rusia, Bulgaria, Lituania,…