Atletism / Sportivii de la LPS au luat patru medalii la CN de Juniori 3

- Atletii romani au cucerit opt medalii, patru de aur si patru de bronz, sambata, in prima zi a Campionatelor Balcanice de seniori de la Novi Pazar (Serbia). Gabriel Bitan a obtinut aurul la saritura in lungime, cu 8,11 metri, Adela Paulina Baltoi s-a impus la 3.000 m (9:57.30), Elena Adelina…

- Pasiune, multa munca si performanta Echipa Clubul Sportiv Sabaki Wolf, Buhusi, a participat recent la Campionatul National de Freestyle Kickboxing desfasurata la Bucuresti de Federatia FRFK, presedinte Adrian Dejanu. Medaliile obtinute de tinerii practicanti ai acestui sport de contact, efortul si implicarea…

- Cluj Arena a gazduit week-end-ul trecut campionatul național de seniori și tineret U23 – etapa finala, competiție organizata de Federația Romana de Atletism, fiind prezenti 350 de sportivi din intreaga țara. De menționat ca probele de 3.000 metri masculin și feminin și 5.000 metri feminin nu fac parte…

- Atletele Marina Andreea Baboi (SCM Gloria Buzau) si Sanda Belgyan (CSU Cluj-Napoca) au obtinut cate doua victorii la Campionatul National gazduit de Cluj Arena. Andreea Baboi s-a impus la 100 si 200 m plat, iar Sandala Belgyan, la 400 m si 400 m garduri. De asemenea, Robert Parge (CSM Bucuresti) a stabilit…

- La sfarșitul saptamanii trecute pe stadionul Cluj Arena au avut loc finalele Campionatelor Naționale de Atletism pentru seniori și tineret U 23. Din nou sportivele de la CSM Suceava – CSM Raraul Campulung, pregatite de antrenoarea Erzilia Țimpau, au avut o comportare de excepție reușind sa urce pe podiumul…

- Cluj Arena gazduiește incepand de vineri, 4 iunie a.c., Campionatul Național de Seniori și Seniori U23 - etapa finala, competiție organizata de Federația Romana de Atletism. Timp de doua zile, peste 350 de sportivi din toate colțurile țarii se vor intrece pentru un loc pe podium, la finalul competiției.…

- Weekendul tocmai incheiat a adus in prim plan, in Craiova, un eventiment mult asteptat: deschiderea stadionului de atletism cu o competitie oficiala! Astfel, in Banie, in perioada 29-30 mai, s-a desfasurat Campionatul National de Seniori si U23, iar sportivii craioveni au obtinut rezultate importante,…

- ■ zece medalii de aur si cate cinci de argint si bronz au obtinut sportivii pietreni Sportivii nemteni de la clubul LIONS BJJ au participat, recent, la Campionatul National de Pangration Athlima 2021. De la competitia organizata in Poiana Brasov leii pietreni au revenit cu o zestre impresionanta de…