- Atleta romana Andrea Miklos (CSM Bucuresti) s-a clasat pe locul al treilea in proba de 400 m, sambata, la reuniunea internationala Indoor Track & Field de la Viena, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Miklos a fost cronometrata cu timpul de 52 sec 63/100, fiind devansata de olandezele…

- Clubul Sportiv Farul Constanta, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” si Clubul Sportiv Universitar Simona Halep au participat saptamana trecuta la Campionatele Nationale de Atletism pentru juniori, tineret si seniori, care au avut loc la Bucuresti.A fost prima competitie de acest gen care s-a…

- “Tigroaicele” revin in Sala Polivalenta dupa ce in week-end-ul trecut au fost invinse de FTC in Liga Campionilor, in deplasare, iar miercuri au caștigat contra celor de la Baia Mare in Liga Florilor Mol.Sambata, de la ora 17:00, fetele lui Adi Vasile intalnesc pe Vipers, formația aflata pe locul cinci…

- Esti in ultimul an de liceu si, cu siguranta, te gandesti sa alegi o universitate care sa-ti asigure, la absolvire, sanse maxime de a-ti construi o cariera frumoasa? Vrei sa ai un viitor sigur, sa-ti gasesti un loc de munca ofertant si sa devii un om de succes? Alege un Lider si vei deveni…

- Atletul kenyan Evans Chebet a castigat duminica maratonul orasului Valencia, dupa ce a parcurs distanta clasica de 42,195 km cu timpul de 2h03min00sec, cea mai buna performanta a anului si a sasea performanta mondiala, noteaza AFP. Evans Chebet, 32 ani, a fost urmat in clasament de conationalul sau…

- Dupa ce s-au intrecut in pregatirea unore rețete demne de-a fi servite la Business Class, concurenții din cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarltaescu au așteptat cu sufletul la gura verdictul dat de banda.

- Atletii Marius Cocioran si Andreea Arsine au castigat medaliile de aur, in probele seniorilor din cadrul Campionatelor Nationale de mars, organizate la Buzias, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Atletii Marius Cocioran si Andreea Arsine au castigat medaliile de aur, in probele seniorilor…