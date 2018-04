Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban i-a adus lui George Soros, un miliardar american nascut in Ungaria, o multime de invinuiri si a fortat adoptarea unei legislatii care reprima organizatiile neguvernamentale, asa numitele legi 'Stop Soros', criticate pe plan international. Site-ul maghiar de stiri 444.hu…

- Atletul japonez Yuki Kawauchi a castigat, luni, maratonul de la Boston (SUA), pe ploaie, in fata detinatorului titlului, campionul mondial kenyan Geoffrey Kirui, in timp ce la feminin s-a impus americanca Desiree Linden, transmite AFP. Cea de-a 122-a editie a cursei, desfasurata la cinci…

- Elevii germani au format, joi, la Berlin, un morman urias de ursuleti de plus in semn de solidaritate cu numarul imens de tineri sirieni care cresc fara a beneficia de o educatie adecvata in contextul in care razboiul civil din tara lor a intrat in al optulea an, relateaza Reuters. Copiii au depus 740…

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant al Politiei. Incidentele au avut loc in…

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, a aprobat luni acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), ceea ce o aduce pe Merkel cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de sefa a guvernului de la Berlin, transmit Reuters si AFP. ''Contractul de coalitie…

- Atletul kenyan Dickson Chumba a castigat duminica maratonul de la Tokyo, dupa ce a parcurs distanta clasica de 42,195 km cu timpul de 2h05min30sec, relateaza Reuters. Chumba, care s-a mai impus la Tokyo si in 2014, i-a devansat in clasament pe japonezul Yuta Shitara, care cu 2h06min11sec a stabilit…

- Biroul vicecancelarului austriac Heinz-Christian Strache, liderul Partidului Libertatii (FPOe, de extrema dreapta), a fost spart in cursul serii de miercuri, la scurt timp dupa ce in aceeasi incapere a fost descoperita aparatura de interceptare, a anuntat Parchetul din Viena, precizand ca a fost…