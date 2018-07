Atletism: Kenyanca Beatrice Chepkoech a stabilit un nou record mondial la 3.000 m obstacole

Stiri pe aceeasi tema

- Atletul rus Serghei Subenkov a stabilit cea mai buna performanta mondiala din 2018 in proba de 110 m garduri, fiind cronometrat in 12sec.92/100, luni, cu ocazia "Memorialului Istvan Gyulai", desfasurat in Ungaria, la Szekesfehervar, informeaza AFP. Subenkov (27 ani), campion mondial la Beijing, in 2019,…

- Sud-africana Caster Semenya a reusit al patrulea timp din istorie in proba feminina de 800 m, 1 min 54 sec 25/100, in reuniunea atletica desfasurata sambata la Paris in cadrul Ligii de Diamant, informeaza AFP. Dubla campioana a imbunatatit astfel cea mai buna performanta mondiala a anului,…

- Andreea Panțuroiu, performera primei zile a Internaționalelor de la Cluj. Vezi galeria foto + 2 + 2 Atleta de la CSM București a reușit cel mai bun rezultat al ei in proba de triplu salt, succes care-i da speranțe pentru cea mai stralucitoare medalie la Europenele de la Berlin, programate la inceputul…

- Atleta sud-africana Caster Semenya, campioana olimpica si mondiala, a stabilit sambata cea mai buna performanta mondiala in proba de 800 m, cu prilejul concursului de la Eugen contand pentru Liga de Diamant, cu timpul de 1min55sec92/100. In proba masculin de 200 m, americanul Noah Lyles a egalat ceda…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo, de la echipa Red Bull, a stabilit in antrenamentele libere de sambata cel mai bun timp pe un tur de circuit din istoria Marelui Premiu al Monaco de la Monte Carlo, cu timpul de 1min11sec786/1000. Ricciardo, 28 ani, cel mai rapid si in antrenamentele libere de vineri,…

- O suta de bucatari italieni au stabilit un nou record mondial pentru cea mai mare pizza Napolitana prajita. Pentru prepararea produsului au fost folosite peste 83 de kilograme de faina, 50 de kilograme de brinza si 7 litri de sos tomat.

- Atleta chineza Liang Rui a stabilit un nou record mondial in proba de 50 km mars din cadrul Campionatelor Mondiale pe echipe de la Taicang (China), cu timpul de 4h 04 min. 36 sec., aducand Chinei titlul feminin la aceasta competitie. In varsta de 23 de ani, Liang a devansat-o pe compatrioata…

- Atleta sud-africana Caster Semenya a realizat cea mai buna performanta mondiala a anului in proba de 1500 m, cu timpul de 3 min. 59 sec. 92/100, vineri, in cadrul reuniunii de la Doha, prima etapa a circuitului Liga de Diamant. Dubla campioana olimpica la 800 m, care a reusit recent dubla…