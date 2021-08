Stiri pe aceeasi tema

- Marți, in cadrul Olimpiadei de la Tokyo, atleta SCM Bacau antrenata de Mihaela Melinte s-a poziționat a șasea in finala feminina a probei de aruncare a ciocanului, cu un nou record personal: 74.18 metri Super-rezultat pentru Bianca Ghelber in finala feminina a probei de aruncarea ciocanului din cadrul…

- Astazi, de la 14.35, ora Romaniei, Bianca Ghelber (SCM Bacau) va concura in lupta pentru medaliile olimpice de la Tokyo in cadrul probei de aruncare a ciocanului. Calificata in ultimul act al competiției cu al 11-lea rezultat, eleva Mihaelei Melinte spera sa obțina cel mai bun rezultat personal al sezonului…

- Duminica alți sportivi au luptat pentru rezultate la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Intre aceștia și atleta bacauanca Bianca Florentina Ghelber (antrenor Mihaela Melinte) care s-a calificat in finala de la aruncarea ciocanului. Evoluand in grupa B, Bianca Ghelber, sportive cu dubla legitimare –…

- Deși are doi sportivi calificați la Olimpiada (aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber și sulițașul Alexandru Novac), antrenoarea bacauana nu-i va putea insoți la concursurile din Japonia. In mod surprinzator, „Meli” nu a fost inclusa de COSR in delegația Romaniei pentru Jocurile Olimpice. Motivul excluderii?…

- Bacaul va avea doi sportivi in lotul Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo care se vor desfașura intre 23 liulie și 8 august: inotatorul Daniel Martin (CSM Bacau) și atleta Bianca Ghelber (SCM Bacau/ CSA Steaua). Daca pentru Dani Martin, aceasta va fi prima sa participare olimpica, in schimb…

- Știți cum se spune: nu aduce anul ce aduce ceasul. La prima competiție oficiala din acest an, Campionatul Național de Seniori rezervat probelor de 10.000 m și 5.000 m, Alexandru Nicolae Soare a lovit din plin. Atletul cu dubla legitimare, CS Știința/ CSM Bacau și-a adjudecat mai intai proba de 10.000…

- Singurul sportiv bacauan calificat la Jocurile Olimpice din acest an, inotatorul Daniel Martin iși face… incalzirea pentru Tokyo. Sportivul CSM Bacau este prezent cu echipa naționala a Romaniei la Europenele de inot rezervate Seniorilor la Budapesta. Dani Martin va concura azi, la 100 metri spate, una…

- Weekend-ul trecut s-a desfașurat Cupa Aradului „Ziridava” la aruncari lungi. Doi dintre protagoniștii ediției din acest an au fost bacauanii de la SCM Bianca Ghelber (care are dubla lergitimare cu Steaua) și Mihaița Micu. Ambii și-au adjudecat proba de aruncare a ciocanului, Bianca la feminin, iar Mihaița…