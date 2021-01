Stiri pe aceeasi tema

- Weekend-ul trecut a avut loc, la București, Campionatul Național de Seniori și U23 la atletism – etapa a doua. Brașoveanca Adina Circiogel, legitimata la CS Țara Barsei 2011, a ocupat locul 3 la proba de 400 de metri, cu timpul 56,91 secunde. In perioada 5-6 februarie este programata, tot in Capitala,…

- Campionatele Naționale de sala, care au avut loc in Sala ”Ioan Soter” din Complexul Sportiv National ”Lia Manoliu” din Bucuresti, au prilejuit o noua comportare de excepție a sportivilor suceveni. Pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere a urcat Madalina Sarbu, sportiva de la CSM Suceava –…

- Florentina Iusco, Florina Stefana si Mihai Pislaru au reusit victorii duble in etapa a doua a Campionatului National de atletism in sala, desfasurat vineri si sambata in Sala ''Ioan Soter'' din Complexul Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti. Florentina Costina…

- Atleta Mihaela Maria Blaga, legitimata la CSS Blaj și Atletic Club Mica Roma Blaj (antrenor Cristina Man), s-a clasat pe primul loc in proba de 1.500 de metri U18, U16 in etapa a doua a Campionatului Național de seniori, organizata in București. Sambata, aceasta a reușit sa termine pe locul al 2-lea…

- Florentina Iusco, Daniela Stanciu, ambele calificate la JO de la Tokyo, si Andrei Toader au obtinut victorii, vineri, in etapa a doua a Campionatului National de atletism in sala, gazduita de Sala ''Ioan Soter'' din Complexul Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti.…

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de saritura in lungime, s-a impus, sambata, la Bacau, la triplusalt, cu 13,33 m, in prima etapa a Campionatului National de atletism indoor. Ioana Diana Tiganasu (Ceahlaul Piatra Neamt) a castigat proba…

- In ziua de 08 Decembrie 2020 la ora 21:18:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 104km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 119km…

- In ziua de 05 Decembrie 2020 la ora 04:01:57 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 120km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 72km NE de Ploiesti, 120km S de Bacau, 125km…