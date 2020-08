Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Lungu și Marius Vasile, cei mai titrați sportivi al CSS ”Constantin Istrati” Campina, se afla in acest week-end la Cluj-Napoca, unde participa la ediția a 65-a a Campionatelor Internaționale de Atletism ale Romaniei.

- Cea mai prestigioasa competiție internaționala de atletism pe pista organizata in Romania – Campionatele Internaționale ale Romaniei “Iolanda Balaș Soter” – ajunge in acest an la ediția cu numarul 65, iar unul dintre cei mai importanți sportivi care vor concura la Cluj Napoca, intre 22 și 23 august,…

- Campionatele Internationale de atletism ale Romaniei se vor desfasura si in acest an, in pofida situatiei pandemice, si sunt programate pe Cluj Arena, in 22-23 august, fara spectatori, a anuntat forul national de profil. Avand deja experienta organizarii unor competitii in ultima perioada,…

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), atleta calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo la saritura in lungime, s-a impus, sambata, in ziua a a doua a Cupei Romaniei la atletism, in Complexul Sportiv ''Iolanda Balas-Soeter, cu o performanta de 6,40 metri.Iusco iesise invingatoare si vineri,…

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), atleta calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de saritura in lungime, a castigat, vineri, concursul la triplusalt in Cupa Romaniei open la seniori, pe Stadionul ''Iolanda Balas Soeter'' din Bucuresti, potrivit Agerpres.Iusco s-a impus cu 13,84…

- Pandemia de coronavirus care a afectat intreaga lume a amanat sau a anulat o mulțime de mari competiții sportive care erau programate in acest an. Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate inițial in perioada 24 iulie – 9 august, au fost și ele amanate pentru 2021, in intervalul 23 iulie – 8 august.…