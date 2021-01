Stiri pe aceeasi tema

- Florentina Iusco, Daniela Stanciu, ambele calificate la JO de la Tokyo, si Andrei Toader au obtinut victorii, vineri, in etapa a doua a Campionatului National de atletism in sala, gazduita de Sala ''Ioan Soter'' din Complexul Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti.…

- De-acum este oficial: Adrian Vasile este noul selecționer al naționalei de handbal feminin a României. În vârsta de 38 de ani, tehnicianul ocupa în prezent și funcția de antrenor principal al formatiei CSM Bucuresti.Ce spune președintele FRH "Adrian Vasile a…

- Inima lui Bernadette Szocs este cucerita definitiv! De aproape o luna, una dintre cele mai bune jucatoare de tenis de masa din Romania este posesoarea unui patruped de care sportiva nu se desparte nici la antrenamente. Cațelul este din rasa Pomeranian, iar cand l-a primit nu cantarea mai mult de 500…

- Numarul sportivilor care vor lua parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, prevazute in aceasta vara, urmeaza sa fie redus din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut luni de catre organizatori, in timp ce un ziar japonez evoca un numar mai mic cu cateva mii de…

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de saritura in lungime, s-a impus, sambata, la Bacau, la triplusalt, cu 13,33 m, in prima etapa a Campionatului National de atletism indoor. Ioana Diana Tiganasu (Ceahlaul Piatra Neamt) a castigat proba…

- Adrian Vasile, antrenorul lui CSM București, e noul selecționer al echipei naționale de handbal feminin a Romaniei, conform Telekom Sport. Tehnicianul in varsta de 38 de ani – care a fost pana in noiembrie 2020 secund al naționalei Muntenegrului – il inlocuiește pe banca Romaniei pe Bogdan Burcea, al…

- Astazi se implinesc 34 de ani de la meciul in care Steaua a pierdut Cupa Intercontinentala, infranta de River Plate, dar mai ales de un asistent japonez care i-a refuzat un gol valabil, marcat de Belodedici la 0-0. 14 decembrie 1986. Steaua se afla la aproape 9.000 de kilometri departare de Bucuresti.…

- CSA Steaua si CSM Oradea au continuat parcursul perfect in al treilea turneu al Campionatului National de polo pe apa masculin, cu doua victorii obtinute fiecare vineri in Bazinul Tolea Grintescu-Floreasca din Bucuresti. Steaua a dispus de AMEFA Arad cu 19-5 (4-1, 6-0, 3-1, 6-3), Dinca marcand nu mai…