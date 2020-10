Stiri pe aceeasi tema

- U CSM Cluj Dinamo a ocupat primul loc in clasamentul general pe medalii la individual, la Campionatele Nationale de judo, desfasurate sambata si duminica in Poiana Brasov. U CSM Cluj Dinamo a totalizat 3 medalii de aur, 2 de argint, 2 de bronz, fiind urmata de CSM Pitesti (2-2-2) si de…

- Participarea atleților de la CSȘ „Mica Roma” Blaj la Campionatele Nationale de Atletism pentru seniori si tineret, desfașurate, in perioada 4-5 septembrie, la Cluj Napoca, acolo unde sportivii blajeni au obținut doua medalii de argint și doua de bronz, a fost pusa in pericol de decizia directorului…

- Stadionul Cluj Arena a fost la sfarșitul saptamanii trecute gazda Campionatului Național de Atletism. Sportivii suceveni au fost printre remarcații competiției, intorcandu-se acasa cu o salba de medalii.Astfel, Talida Sfarghiu, cea mai buna atleta junioara din Romania anul trecut, a reușit sa ...

- In perioada 28-29 august 2020, s-a desfașurat, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”, din Capitala, Finala Campionatului Național de Atletism rezervat juniorilor categoria 1. Printre cei aproape 300 de sportivi prezenti la startul competitiei s-au regasit si atleți de la Clubul Sportiv Scolar Ploiești,…

- Atletii Razvan Roman si Florentina Budica sunt lideri la decatlon, respectiv heptatlon, dupa probele desfasurate duminica, in prima zi a Campionatelor Nationale de probe combinate, gazduite de Stadionul „Iolanda Balas Soter” din Bucuresti, potrivit site-ului FRA. Razvan George Roman a totalizat 3.897…

- Stadionul bucureștean „Iolanda Balaș Soter" a gazduit la finalul saptamanii trecute etapa finala a Campionatului Național pentru copii, competiție aflata in organizarea Federației Romane de Atletism. In condițiile cauzate de pandemia cu coronavirus regulile sanitare speciale impuse au ...

- In perioada 24-25 iulie, Federația Romana de Atletism a organizat in condiții speciale, la București, in Complexul Sportiv ”Iolanda Balaș Soter” Cupa Romaniei, open pentru junori, prima competiție dupa suspendarea campionatului național din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.