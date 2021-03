Stiri pe aceeasi tema

- Deși n-a prins finala la 1500 m, Petro Simiuc a realizat un Personal Best, in timp ce Gabi Bitan a sarit doar 7.72, dar a terminat in Top 8. Obiective realizate parțial pentru atleții bacauani ce au reprezentat Romania la cea de-a 36-a ediție a Campionatelor Europene Indoor pentru Seniori de la Torun,…

- In aceasta saptamana, la Torun, in Polonia, se vor desfașura Campionatele Europene de atletism in sala pentru seniori. Delegația Romaniei este formata din 15 sportivi, trei dintre aceștia reprezentand județul Bacau. Astfel, Gabriel Bitan (foto) și Alin Ionuț Anton sunt legitimați la CSM Onești, in timp…

- 2021 a inceput furtunos pentru secția de atletism a CSM Onești. Dupa succesele și recordurile stabilite la competițiile interne, in frunte cu Campionatul Național de Seniori și Tineri, au venit și primele confirmari ale anului la nivel internațional. Panglica a fost taiata de juniorul de 17 ani (va…

- Autoritațile anunța ca vor inființa 180 de noi cabinete pentru vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca, programata sa inceapa din 15 februarie. Cele mai multe vor fi in București (22), Cluj și Timiș (cate 10) și Iași (8). Cinci dintre ele vor funcționa in județul Bacau. Inscrierea pentru imunizarea…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la București s-au desfașurat Campionatele Naționale de Atletism Indoor pentru seniori și tineret. La competiție s-au aliniat și patru sportive legitimate la CSM Raraul Campulung – CSM Suceava, doua dintre ele urcand pe podiumul de premiere. Talida Sfarghiu a ocupat locul…

- La finalul acestei saptamani vor avea loc, la București, Campionatele Naționale de atletism pentru Seniori și Tineret Indoor. Luna trecuta, Federația Romana de Atletism avansa ca ipoteza mutarea Naționalelor de la București in Bacau. Ideea avea la baza faptul ca Bacaul se dovedea o locație mai sigura…

- In weekend, Bacaul a gazduit prima reuniune atletica a anului. Este vorba de cea de-a 36-a ediție a Cupei Bistriței- Memorialul „Nicolae Mihalache”, care a coincis cu etapa inaugurala a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Juniori 1. Federația a anunțat ca intenționeaza sa ofere Bacaului și…

- Pe locuri, fiți gata, start! Și in 2021, startul competițiilor atletice se va da in Bacau. Prima reuniune a anului va avea loc chiar in acest weekend. Și se va derula dupa modelul „doi in unul”. Altfel spus, etapa de debut a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Under 20 va coincide cu tradiționala…