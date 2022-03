Stiri pe aceeasi tema

- Proba feminina de aruncare a ciocanului din cadrul Campionatului Național este marca inregistrata. Marca inregistrata Bianca Ghelber. Cea mai buna atleta a Romaniei in 2021 a inceput cu dreptul și 2022. Bianca a devenit din nou campioana naționala la aruncarea ciocanului, adjudecandu-și aurul la Campionatele…

- Alte doua junioare de la SCM Bacau, Ștefania Zediu și Adnana Vranceanu au facut furori la finala Naționalelor Indoor rezervata Seniorilor și Tineretului Atletismul bacauan continua sa impresioneze. La doua saptamani de la titlul balcanic U20 cucerit la Belgrad, Ramona Verman s-a laureat campioana naționala…

- Adnana a cucerit trei titluri de campioana naționala, realizand și baremul pentru participarea la Campionatul European de juniori in proba de triplusalt, in timp ce mezina Daria și-a trecut in cont doua medalii de aur și una de argint. Alte doua eleve ale antrenorului Cristi Nemțeanu, Ștefi Zediu și…

- La capatul unei prestații impresionante, Știința Bacau a pierdut in tie break (23, 25, -11, -21, -11) partida de acasa cu CSM Targoviște, caștigand respectul tuturor O infrangere cat o… victorie. Mai ales daca ea iți aduce un punct. Iar punctul este obținut dupa ce ai ținut la respect campioana și lidera…

- Atletele SCM Bacau, Adnana și Daria Vranceanu au fost din nou protagoniste, totalizand șapte locuri 1 Tradiționalul concurs de atletism rezervat juniorilor, Memorialul „Dorin Melinte”, derulat la finalul saptamanii trecute, in Sala Sporturilor din Bacau s-a bucurat și in acest an de o participare numeroasa.…

- In luna noiembrie 2021 castigul salarial mediu brut a fost in judetul Bacau de 5.451 lei (RON)/persoana, cu 493 lei (RON)/persoana mai mic decat cel inregistrat la nivelul economiei nationale (-8,3%). Salarii medii brute peste media judetului s-au inregistrat in “agricultura, vanatoare si servicii anexe,…

- O noua victorie pentru voleibalistele junioare 1 de la CSȘ Bacau pregatite de Traian Șnel și Dumitru Matanie. A șaptea din șapte meciuri. Succesul repurtat duminica, pe terenul celor de la LPS Piatra Neamț are insa o istorie aparte. Pe de o parte, pentru ca a fost obținut in cinci seturi. Iar pe de…

- Echipa antrenata de Marius Capușa și Georgiana Vantu a incheiat anul conducand detașat in clasamentul Seriei A Serie fasta pentru handbalistele junioare 3 ale Clubului Sportiv Școlar Bacau, care au incheiat meciurile de campionat cu victorii pe linie și punctaj maxim. Revenita de la turneul Kids Tampa…