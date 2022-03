Atletism/ CN J1: Trei medalii pentru SCM Bacău Continua seria rezultatelor excelente realizate de secția de atletism a SCM Bacau la nivel de juniori. Dupa reușitele inregistrate la Balcaniada U20, la Seniori, la Tineret, la Juniori 2 și 3, au venit și cele din cadrul Campionatelor Naționale de Juniori 1. La finalele CN J1 derulate weekendul trecut, la București, SCM Bacau și-a trecut […] Articolul Atletism/ CN J1: Trei medalii pentru SCM Bacau apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

