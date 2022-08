Stiri pe aceeasi tema

- Atletismul bacauan are o finalista la Campionatele Mondiale Under 20 din Columbia. Miercuri, la Cali, Ramona Verman s-a calificat in finala probei de saritura in lungime, cu al 11-lea rezultat al preliminariilor: 6.13 metri. Atleta legitimata la SCM Bacau are margini de progres insemnate, in condițiile…

- Luni, la Cali, in Columbia au inceput Campionatele Mondiale de atletism rezervate juniorilor 1. Una din cele doua junioare 2 din lotul Romaniei, bacauanca Ștefania Zediu a intrat in concurs inca din prima zi a Mondialelor U20, participand in proba de ștafeta 4×100 mixt. In inedita componența Denis Gabriel…

- De astazi și pana la sfarșitul saptamanii, orașul columbian Cali gazduiește Campionatele Mondiale de atletism rezervate juniorilor mari. Din delegația Romaniei fac parte și patru bacauance. Este vorba de atletele Ștefania Zediu, Ramona Verman (ambele SCM Bacau) și Federica Apostol (CSM Bacau) și de…

- Ștefania Zediu, Ramona Verman (ambele SCM Bacau) și Federica Apostol (CSM Bacau) pleaca astazi in Columbia, la Cali, gazda CM Under 20 Atletismul bacauan continua sa fie unul de nivel mondial. La propriu, nu doar la figurat. In urma cu nici doua saptamani, doi dintre cei opt atleți care au reprezentat…

- Sambata, delegația Romaniei va pleca spre Ierusalim, acolo unde saptamana viitoare vor avea loc intrecerile Campionatelor Europene de atletism pentru juniori 2. Din lotul tricolor fac parte șase sportivi bacauani: Ștefania Zediu (SCM Bacau) care va concura la probele 400 m individual și ștafeta 1,2,2,3,…

- La Campionatele Europene de atletism rezervat juniorilor 2 ce se vor desfașura in perioada 4-7 iulie, la Ierusalim, in Israel, Romania va fi reprezentata și de doua bacauance: Ștefania Zediu șo Adnana Vranceanu. La Europenele de saptamana viitoare, Ștefi va concura la 400 m individual și la ștafeta…

- Duminica, localitatea muntenegreana Bar va gazdui Campionatele Balcanice de atletism rezervate juniorilor 2. Romania va fi reprezentata și de doua bacauance legitimate la Sport Club Municipal: Adnana Vranceanu și Ștefania Zediu. Adnana va concura la 4×100 m și la triplusalt, iar Ștefi va lua stratul …

- Sport Club Municipal Bacau va avea doua atlete care vor participa la Campionatele Europene de Junioare 2 ce se vor desfașura luna viitoare, in Israel, la Ierusalim. Este vorba de Ștefania Zediu, care va lua startul in proba de 400 metri și de Adnana Vranceanu, care va concura la 200 metri. Adnana și-a…