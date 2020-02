Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 februarie 2020, la Istanbul, se va desfașura cea de-a 25-a ediție a Campionatelor Balcanice indoor, competiție rezervata seniorilor . La aceasta intrecere de tradiție, Romania va fi reprezentata de 26 de atleți (14 la masculin și 12 la feminin). Componenta lotului tricolor: Masculin – Marius…

- ATLETISM… Peste 30 de atleti vor reprezenta Vasluiul la etapa zonala a Campionatului National de atletism in Sala pentru Copii 1 si 2. Competitia se desfasoara, in perioada 8-9 februarie, in sala de atletism din Bacau. Micutii atleti de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui participa, in perioada 8-9…

- Sportiva Talida Sfirghiu, de la CSM Raraul Cimpulung Moldovenesc, a fost desemnata cea mai buna atleta junior a anului 2019 de catre Federația Romana de Atletism. Ea a fost premiata intr-o Gala organizata ieri, de Federație, la hotelul „Ramada Parc” din București. La eveniment a participat, la invitația…

- Atletism PE PODIUM… Clasari pe podium pentru atletii vasluieni la Cupa “1 Decembrie” de la Bacau. Sportivii Liceului cu Program Sportiv Vaslui s-au intors cu 7 medalii de la ultimul concurs al anului. Cel mai bun rezultat a fost obtinut de Miruna Hatmanu, locul 1 la 400 metri, Copile. Tot Miruna, la…

- Echipa de senioare a Romaniei a ocupat locul 9, duminica, la Campionatele Europene de cros de la Lisabona, la care tara noastra a fost reprezentata de 13 sportivi. Romania, in alcatuirea Roxana Birca (CSA Steaua-CSU Arad), Adela Baltoi (ACS Sp Feroviar), Claudia Prisecaru (CSM Focsani…

- REUSITA… Rezultate notabile pentru C.S “Kombat Wolf” Vaslui la Campionatului National de Kyokushin Budokai. Clubul vasluian s-a intors cu 13 medalii, dintre care 6 de aur si 7 de argint. La editia din acest an a Campionatului National de Kyokushin Budokai, C.S “Kombat Wolf” Vaslui a participat cu 9…

- Asociatia Internationala a Federatiilor de Atletism a oprit procesul de reprimire in competitii a Rusiei, ca urmare a unor noi presupuse incalcari ale regulamentelor antidoping. Asociatia a anuntat ca analizeaza nu numai posibilitatea de excludere a Rusiei din toate competitiile, dar si renuntarea…

- Ediția din acest an a Crosului 15 Noiembrie a inregistrat un numar record de participanți. 1.850 de atleți amatori și de performanța, din 7 țari (Romania, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Germania, Etiopia, Uganda), au luat startul la concursul internațional de atletism (5 Km), organizat in semn…