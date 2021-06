Stiri pe aceeasi tema

- Come-back in forța pentru karateka de la CS Știința Bacau in 2021. Mai intai, sportivii antrenați de Adrian Loghin au reintrat in circuitul medaliaților naționali. Apoi, a venit randul ca ei sa se alature lotului reprezentativ cu care Romania va participa la la Campionatul European SKDUN programat in…

- Lotul „tricolor” s-a clasat pe locul 11, cu 207 puncte, 35 mai puțin decat Belgia, care a ocupat poziția a zecea, prima de deasupra liniei. Atleții bacauani prezenți la Cluj au avut rezultate bune, Bianca Ghelber (SCM Bacau) caștigand proba de aruncare a ciocanului, Adelina Panaet (CS Știința) clasandu-se…

- Competiția, gazduita in premiera de Romania, se va derula in acest weekend, la Cluj, și va reuni la start campioni de calibrul grecului Miltiadis Tentoglou, a elvețiencelor Ajla DelPonte și Angelica Moser sau a olandezei Femke Bol. In reprezentativa tricolora se regasesc opt sportivi legitimați la cluburile…

- Școala de sarituri in apa a Bacaului continua sa produca noi campioni. La nivel național, dar, și mai important, la nivel internațional. Pe lista sportivilor cu prezent și…viitor se afla și Eduard Dima (SCM Bacau), triplu medaliat la Jocurile Balcanice pentru juniori desfașurate recent, la Belgrad,…

- Campionatul European de Inot pentru Seniori de la Budapesta a adus cateva succese de rasunet pentru natația din Romania. Robert Glința s-a laureat campion european la 100 m spate și vice-campion la 50 m spate, in timp ce puștiul de 16 ani, David Popovici s-a clasat al șaselea in finala probei de 100…

- Știți cum se spune: nu aduce anul ce aduce ceasul. La prima competiție oficiala din acest an, Campionatul Național de Seniori rezervat probelor de 10.000 m și 5.000 m, Alexandru Nicolae Soare a lovit din plin. Atletul cu dubla legitimare, CS Știința/ CSM Bacau și-a adjudecat mai intai proba de 10.000…

- CSM Onești continua sa dea ora exacta in atletismul de club din Romania. O dovedește și clasamentul național efectuat la finalul sezonului indoor, care plaseaza gruparea condusa de Ingrid Istrate pe locul 1, cu 544 de puncte. In aceasta ierarhie, CSM Onești este urmata de Steaua, cu 374 puncte. „Este…