Atletism / Calificările la Jocurile Olimpice se vor disputa în decembrie Forul international suprem al atletismului ( WA ), a anuntat ca suspenda pana in luna decembrie calificarile pentru JO de la Tokyo. Reamintim ca acestea au fost amanate din vara lui 2020 pentru perioada 23 iulie – 8 august a anului viitor din cauza pandemiei de coronavirus. „Perioada de calificare este suspendata din 6 aprilie pana pe 30 noiembrie inclusiv. In aceasta perioada, rezultatele obtinute la orice competitie nu vor fi luate in considerare pentru JO de la Tokyo 2020 sau pentru clasamentul mondial”, a informat World Athletic Presedintele WA, Sebastian Coe, a declarat: „Decizia luata ofera… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

