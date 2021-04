Stiri pe aceeasi tema

- Un nou titlu național in contul atletismului bacauan in 2021. Duminica trecuta, la Timișoara, Adelina Elena Panaet a cucerit aurul in proba de 10.000 m feminin la Campionatul Național pentru Seniori. Sportiva antrenata de Cristina Alexe la CS Știința Bacau a terminat cursa cu timpul de 32 de minute,…

- Inceputa in septembrie 2019, selecția pentru formarea reprezentativei județene de fotbal 2007 a Bacaului s-a incheiat luna trecuta. Astfel, pe 23 și 30 martie, sub comanda antrenorului federal Dan Crețu, au fost organizate ultimele doua acțiuni de selecție a lotului județean care va participa pe 7 aprilie,…

- SCM Bacau a dominat finala campionatelor de aruncari lungi, iar CSM Onești, protagonista, la randul ei, la aruncari, a cucerit cinci titluri naționale la CN de probe combinate. Un nou tur de forța al atletismului bacauan. SCM Bacau și-a confirmat supremația la finala Campionatelor Naționale de aruncari…

- Deși n-a prins finala la 1500 m, Petro Simiuc a realizat un Personal Best, in timp ce Gabi Bitan a sarit doar 7.72, dar a terminat in Top 8. Obiective realizate parțial pentru atleții bacauani ce au reprezentat Romania la cea de-a 36-a ediție a Campionatelor Europene Indoor pentru Seniori de la Torun,…

- Stabilita in Statele Unite, unde are o licența in Sanatate Publica la Universitatea din Toledo, atleta de 26 de ani va reprezenta Romania și CSM Bacau la Campionatul European de sala programat in acest weekend, in Polonia. 20 de ore pentru patru minute și 13 secunde Peste 10.000 de kilometri. Parcurși…

- In aceasta saptamana, la Torun, in Polonia, se vor desfașura Campionatele Europene de atletism in sala pentru seniori. Delegația Romaniei este formata din 15 sportivi, trei dintre aceștia reprezentand județul Bacau. Astfel, Gabriel Bitan (foto) și Alin Ionuț Anton sunt legitimați la CSM Onești, in timp…

- Petronela Simiuc va reprezenta CSM Bacau la Campionatul European de sala care va avea loc saptamana viitoare, la Torun, in Polonia. Stabilita de mai multa vreme in Statele Unite ale Americii, unde și-a terminat studiile universitare și post-universitare, Simiuc a obținut calificarea la Europenele de…

- Cu rezultatul de 8.14, atletul CSM Onești a devenit performerul continental al sezonului și locul 3 mondial la saritura in lungime. Pentru a privi Europa de sus nu trebuie neaparat sa urci cei 4.910 metri ai Mont Blancului. In unele cazuri, distanța este mult mai mica: „doar” 8.14 metri. Și se strabate…