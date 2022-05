Atletii de la LPS Vaslui au urcat de 6 ori pe podium

Stiri pe aceeasi tema

- Liga 4 SUCCES… Flacara Muntenii de Sus a castigat restanta cu Vitis Suletea, scor 1-0, si pune presiune pe Viitorul Vetrisoaia. “Muntenarii” s-au apropiat la trei puncte de podium, iar in runda urmatoare au meci direct cu Vetrisoaia. Partida restanta dintre Vitis Suletea si Flacara Muntenii de Sus,…

- Proprietarul a explicat faptul ca pentru a incepe proiectul pentru care are autorizatie a fost nevoit sa demoleze hanul si sa inceapa totul de la zero. Demolarea Hanului „Trei Sarmale” de la Iasi a starnit un val de emotie in randul iesenilor, care sunt extrem de furiosi dupa ce proprietarul hanului…

- Juniori DE VIITOR… Juniorii vasluieni, rezultate notabile la Miroslava Youth Cup. Grupa 2009 de la Real Junior Vaslui s-a clasat pe locul doi, iar pustii nascuti in anul 2011 de la LPS Vaslui au terminat competitia pe locul trei. Juniorii nascuti in anul 2009 de la Real Junior Vaslui au invins Stiinta…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, avand mii de fani care il urmaresc pe rețelele de socializare și care se duc in numar mare la concertele sale. Insa, daca iți dorești mai mult și vrei ca Smiley sa faca show la nunta ta sau la o petrecere privata, trebuie sa știi […] Articolul…

- Intr-un mesaj video, manelistul Jador il acuza pe Dominic Fritz, primarul Timisoarei, pentru decizia de a interzice concertul pe care urma sa il sustina alaturi de Aza Dau Moda pe 17 mai, de la Filarmonica Banatului. Jador si Aza Dau Moda ar fi trebuit sa concerteze in sala Capitol a Filarmonicii Banatul,…

- CHIN… Vasluienii care vor avea treaba la Judecatoria Vaslui trebuie sa se puna la punct cu condiția fizica. Și asta pentru ca noul sediu al instanței, situat la ieșirea din oraș spre Moara Grecilor, vizavi de restaurantul Tosca, nu are nicio stație de autobuz prin apropiere. Daca nu vor sa mearga pe…

- Doi sateni din comuna Casin, judetul Bacau, au jignit memoria eroilor de la Casin prin gestul lor, iar primarul localitatii, care a aflat de cele intamplate, a decis sa ii pedeapsa exemplar. Doi barbati din comuna bacauana Casin si-au batut joc de memoria romanilor care si-au pierdut viata in batalia…

- Alte doua medalii de bronz pentru luptatorii de stil greco-roman la Campionatul European Under 23 din Bulgaria. Vitalie Eriomenco (60 kg) și Semion Brekkeli (82 kg) au urcat pe podium dupa victoriile obținute in fața turcului Mukremin Aktas, respectiv romanul Vasile Daniel Cojoc.