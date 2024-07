Atletii de la CSM Constanta, sase medalii la Nationalele Under-23 (GALERIE FOTO)

Craiova a gazduit intrecerile etapei finale din Campionatul National de atletism Under 23. Tinerii atleti de la CSM Constanta si au demonstrat inca o data calitatile, castigand sase medalii. In ziua inaugurala, Andrei Marian si a adjudecat titlul de campion national la 100 m cu timpul de 10,56 sec. Tot pe prima treapta a podiumului a urcat si Matei Ionescu, in proba de aruncarea discului cu 50,30 m. Medalii de argint au castigat la triplusalt, Valentin Cristian Radu cu o saritura de 15,21 m si A ...