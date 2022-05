Atletico Slănic a reprezentat ­învăţământul din Prahova, la cros La Botoșani a avut loc etapa naționala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, la cros. Elevii prahoveni au obținut rezultate excelente, Liceul Teoretic „Șerban Voda»,din orașul Slanic, fiind cel care a caștigat intrecerea județeana și, implicit, care a reprezentat Prahova la aceasta intrecere. Au fost doi medaliați, dar și alte doua clasari bune, toate județele țarii avand cate un reprezentant la cele patru categorii (cros baieți și fete, respectiv pentru liceu și gimnaziu). Cea mai buna performața a obținut-o Bianca Stoica – aceasta caștigand primul loc la fete – liceu, respectiv Cristo Balint,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

