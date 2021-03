Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea - Manchester United se joaca azi, de la 18:30, in derby-ul rundei a 26-a din Premier League. Londonezii sunt pe poziția a 5-a, cu 43 de puncte, in timp ce „diavolii” ocupa locul secund, cu 49 de puncte. Thomas Tuchel se pregatește de primul derby adevarat de cand a preluat-o pe Chelsea. Tehnicianul…

- Real Madrid s-a impus cu greu pe terenul lui Real Valladolid, 1-0, și se apropie de liderul Atletico Madrid, care a pierdut acasa, 0-2 cu Levante. Gazdele au inceput mai bine meciul și in minutul 7 au avut o dubla ocazie. Thibaut Courtois a intervenit de doua ori salvator la șuturile din care expediate…

- Valladolid - Real Madrid se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida din cadrul rundei a 24-a din La Liga. Madrilenii cauta a patra victorie consecutiva in campionat și spera sa mai reduca din distanța care ii separa de liderul Atletico Madrid. Real Madrid ocupa poziția a doua in Spania, cu 49 de puncte,…

- Tottenham - Chelsea se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida care inchide etapa a 22-a din Premier League. Ambele echipe cauta victoria in derby pentru a reveni in cursa pentru locurile de Champions League. Tottenham parea o candidata importanta pentru titlu, in prima parte a sezonului, dar echipa…

- Elche - Barcelona se joaca azi, de la 17:15, intr-o partida din cadrul etapei cu numarul 20 din La Liga. Catalanii au nevoie de victorie pentru a reveni pe poziția a treia și pentru a reduce, din nou, distanța fața de Real Madrid și Atletico. Barcelona a pierdut Supercupa Spaniei, 2-3 cu Bilbao, dupa…

- Alaves - Real Madrid se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida din cadrul rundei a 20-a din La Liga. Fara antrenorul Zinedine Zidane, depistat cu coronoavirus, „galacticii” vor sa spele eliminarea rușinoasa din Cupa Spaniei cu o victorie care ar mai reduce din diferența fața de liderul Atletico Madrid.…

- FC Barcelona a obtinut o victorie categorica sambata seara, in etapa a 18-a din La Liga, 4-0 cu Granada in deplasare, si a ajuns pe treapta a treia a podiumului campionatului intern. Dublele lui Antoine Griezmann (12, 63) si Leo Messi (35, 42) au adus cele trei puncte catalanilor care, cu 34 de puncte,…

- Real Madrid a castigat derby-ul capitalei Spaniei dupa ce s-a impus in fata concitadinei sale si liderul clasamentului, Atletico Madrid, cu scorul de 2-0, sambata seara, in cadrul etapei a 13-a din Primera Division, urcand pe locul 3 in clasament. Campioana en titre a Spaniei s-a impus gratie unui gol…