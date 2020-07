Atletico Madrid a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Betis Sevilla, in etapa a XXXVI-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga, anunța news.ro.

Diego Costa a marcat in minutul 74, dupa ce echipa lui a ramas in zece jucatori, in urma eliminarii lui Hermoso '57.

Acest succes ii asigura echipei din Madrid participarea in urmatorul sezon al Ligii Campionilor, cu doua etape ramase de disputat. Atletico ocupa locul 3, cu 66 de puncte, dupa Real Madrid, 80 de puncte si un meci mai putin, si dupa FC Barcelona, 79 de puncte, dar inaintea formatiei FC Sevilla,…