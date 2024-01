Stiri pe aceeasi tema

- Portarul roman Horatiu Moldovan face parte dintre jucatorii lui Atletico Madrid convocati pentru meciul de joi seara cu FC Sevilla, din Cupa Spaniei.Antrenorul Diego Simeone a anuntat joi seara lotul echipei Atletico Madrid pentru partida dintre „plapumari” si FC Sevilla, din sferturile de finala…

- Helmut Duckadam ii da dreptate lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a spus ca problema castigarii titlului este rezolvata. Si „Eroul de la Sevilla” e de parere ca FCSB are sanse uriase sa fie campioana. Ca si Becali, Duckadam crede ca FCSB nu mai poate pierde titlul. Echipa lui Charalambous are un avans…

- Real Sociedad este prima echipa calificata in semifinalele actualei editii a Cupei Spaniei la fotbal, dupa ce a invins-o marti cu 2-1, in deplasare, pe Celta Vigo, potrivit Agerpres.Bascii au deschis scorul inca din minutul 2, prin Mikel Oyarzabal. Debutantul Sheraldo Becker a majorat diferenta in…

- Bernadette Szocs s-a calificat, sambata, in semifinalele turneului Europa Top 16, de la Montreux (Elvetia). Szocs, principala favorita a competitiei, a dispus in optimi de portugheza Jieni Shao cu 4-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-8, 11-8), iar in sferturi a trecut, la mare lupta de poloneza Natalia…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, in deplasare, scor 3-1, formatia Lugo, din liga a treia, in 16-imile Cupei Spaniei. Madrilenii s-au calificat in optimile competitiei, potrivit news.ro.Elevii lui Simeone au deschis scorul pe Estadio Anxo Carro inca din minutul 2, prin Correa. Surprinzator,…

- Benfica – AVS 4-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. In urma acestui meci, Benfica a obtinut calificarea in semifinalele competitiei. Benfica a castigat grupa B, din care mai faceau parte Arouca si AVS. Benfica a obtinut doua victorii in grupa B. Pe 2 s-a clasat Arouca, cu 3 puncte, in timp ce AVS s-a…

- Alexandru Matan a marcat pentru Columbus Crew și și-a ajutat echipa sa se califice in semifinalele Conferintei de Est a Major League Soccer (MLS), dupa victoria cu 4-2 in fața formației Atlanta United. Dupa 2-0 si 2-4 in primele doua partide ale seriei, Columbus Crew avea 3-0 in meciul decisiv dupa…

