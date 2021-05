Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona și Atletico Madrid se intalnesc astazi, de la ora 17:15, in derby-ul etapei #35 din La Liga. Partida, una extrem de importanta in economia luptei pentru titlu din Spania, va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. Atletico e pe…

- Atletico Madrid a facut egal pe terenul lui Betis (1-1) și e din nou lider in La Liga. Cu un singur punct avans fața de Real Madrid și doua inaintea Barcelonei, spera sa fie campioana dupa șapte ani. Real caștiga Clasico, dar Atletico nu cedeaza, se agața de locul 1. E a doua oara in acest sezon cand…

- Real Sociedad a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, miercuri, pe teren propriu, cu Athletic Bilbao, in etapa a XXIX-a a campionatului spaniol LaLiga. Au marcat: Roberto Lopez '89 / Villalibre '85. Dupa acest rezultat, Real Sociedad ocupa locul 5, cu 46 de puncte,…

- Real Madrid a invins, vineri seara, in deplasare, cu 3-1 pe Celta Vigo, in etapa a 28-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul lui FC Barcelona, de duminica seara, impotriva celor de la Real Sociedad. Karim Benzema (20, 30) si Marco Asensio (90+4)…

- Real Madrid s-a impus cu greu pe terenul lui Real Valladolid, 1-0, și se apropie de liderul Atletico Madrid, care a pierdut acasa, 0-2 cu Levante. Gazdele au inceput mai bine meciul și in minutul 7 au avut o dubla ocazie. Thibaut Courtois a intervenit de doua ori salvator la șuturile din care expediate…

- Atletico Madrid a fost invinsa de Levante, scor 0-2, in runda cu numarul 24 din La Liga. Programul și rezultatele etapei #24 din La Liga Avansul lui Atletico Madrid incepe sa se spulbere. Formația lui Diego Simeone a facut al 3-lea pas greșit in ultimele 4 runde, iar Real Madrid și Barcelona spera…