- Detinatoarea Ligii Europa, Atletico Madrid, a castigat, miercuri, la Tallinn (Estonia), Supercupa Europei, dupa ce a invins, cu scorul de 4-2 (1-1, 2-2), dupa prelungiri, formatia Real Madrid, castigatoarea Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Real Madrid castigase ultimele doua editii ale Supercupei…

- Supercupa Europei, Real Madrid - Atletico Madrid, se disputa astazi, de la 22:00. TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV au anunțat in prealabil ca vor transmite partida, insa informații de ultima ora anunța probleme mari pe piața media. UEFA a publicat astazi lista televiziunilor care transmit…

- Ovidiu Hategan va fi arbitru de rezerva la meciul dintre Real Madrid si Atletico Madrid, contand pentru Supercupa Europei, partida care se va disputa in data de 15 august, la Tallinn. Centralul meciului va fi polonezul Szymon Marciniak, care va fi ajutat de asistentii Pawel Sokolnicki si Tomasz Listkiewicz.…

