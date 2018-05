Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid a castigat pentru a treia oara trofeul Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Olympique Marseille cu scorul de 3-0 (1-0), in finala competitiei, desfasurata miercuri seara, pe stadionul Parc Olympique Lyonnais din Lyon. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian…

- Atletico Madrid a caștigat trofeul Europa League! Spaniolii s-au impus cu 2-0 in finala din Franța, de la Lyon, in fața lui Olympique Marseille. La pauza scorul a fost 1-0. Francezul din atacul lui Atletico, Antoine Griezmann, a marcat in minutul 21.Griezmann a facut dubla, in minutul 49.…

- Atletico Madrid și Olympique Marseille se vor duela astazi in finala Ligii Europa, la Lyon (Franța), de la ora 21.45 (Pro TV, TelekomSport, Look TV). Formația din capitala Spaniei s-a calificat in finala Ligii Europa, dupa ce a eliminat-o pe ...

- Olympique Marseille și Atletico Madrid joaca miercuri in finala Europa League. Meciul incepe la ora 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV, TV Telekom Sport și LookTV. Basile Boli, autorul golului care a decis triumful din finala CCE 1993, 1-0 cu Milan, pariaza ca OM va deveni primul…

- Olandezul Bjorn Kuipers va arbitra finala Europa League la fotbal, care va opune echipele Olympique Marseille si Atletico Madrid, in data de 16 mai, la Lyon, a anuntat Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA). Pentru Kuipers va fi a doua finala de Europa League pe care o conduce, dupa ce a oficiat…

- Atletico Madrid s-a calificat in finala Ligii Europa, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Arsenal Londra, in mansa a doua a semifinalelor. In tur, la Londra, scorul a fost 1-1. Golul a fost marcat de Diego Costa, in minutul 45+2. Olympique Marseille s-a calificat…

- Atletico Madrid și Marseille iși vor disputa finala Europa League din ediția 2017-2018 a competiției. Seara de Europa League a fost una liniștita pentru Atletico, cea care s-a calificat cu o victorie, respectiv una dramatica pentru Marseille.

- Olympique Marseille o va infrunta pe RB Salzburg, iar Arsenal o va intalni pe Atletico Madrid in semifinalele Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate, vineri, la sediul UEFA, de la Nyon. Partidele din prima mansa vor avea loc pe 26 aprilie, la Marsilia, respectiv…