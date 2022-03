Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a fost eliminata de Atletico Madrid din „optimile” Ligii Campionilor, dupa ce a pierdut acasa cu 0-1 (1-1 in tur). Cristiano Ronaldo (37 de ani) nu a reușit sa marcheze in „dubla” cu spaniolii, iar la finalul meciului de pe Old Trafford a fost extrem de nervos. In timp ce jucatorii…

- Antrenorul echipei Atletico Madrid, argentinianul Diego Simeone, a laudat efortul si angajamentul jucatorilor sai in victoria de pe Old Trafford, cu Manchester United (1-0), care a permis spaniolilor sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, transmite EFE, citat de Agerpres.…

- Manchester United – Atletico Madrid, dupa 1-1 in turul din Spania, se joaca acum pe Old Trafford cu calificarea pe masa. Este momentul oportun pentru ca Ronaldo sa livreze din nou pe cea mai importanta scena fotbalistica din lume si sa ii provoace o noua noapte de cosmar lui Diego Simeone, asa cum obisnuia…

- Manchester United și Atletico Madrid au la dispoziție cel puțin 90 de minute pentru a izbuti calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marți, 15 martie, cu incepere de la ora 22:00, pe stadionul „Old Trafford”.

- Manchester United joaca acasa cu Atletico Madrid, de la ora 22:00, in optimile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Pana acum s-au calificat in sferturi Real Madrid, Manchester City, Bayern și Liverpool In celalalt meci al serii joaca…

- Manșa intai a duelului Atletico Madrid – Manchester United, una dintre cele mai interesante confruntari din optimile Ligii Campionilor, va fi condusa de o brigada romaneasca, care-l va avea in componența pe arbitrul asistent sucevean Sebastian Gheorghe. Ovidiu Hațegan va oficia la ...

- Ovidiu Hațegan va conduce la centru duelul Atletico Madrid - Manchester United, ce va avea loc miercuri, 23 februarie, de la ora 22:00, in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Programul complet al optimilor Ligii Campionilor E al 7-lea meci pentru arbitrul roman in Liga Campionilor in acest sezon,…

