Atleți de talie mondială se vor întrece în septembrie la Brașov Running Festival Peste 3.000 de alergatori și zeci de mii de spectatori sunt așteptați la cel mai important eveniment atletic al anului in Romania, Brașov Running Festival, desfașurat in perioada 9-10 septembrie 2023. Brașov Running Festival, singura și prima competiție de alergare pe șosea din Romania certificata World Athletics Elite Label, dar și unica de acest fel din zona de Sud-Est a Europei, lanseaza cea de-a treia ediție și da startul inscrierilor. Evenimentul va avea loc la Brașov, in cartierul Coresi, in perioada 9 – 10 septembrie 2023. Acesta va cuprinde curse dedicate amatorilor, dar și doua curse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

