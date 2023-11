Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE… Se complica lupta pentru play-off in Campionatul Național de fotbal U19. Pajura Huși a caștigat cu CSM Bacau, in deplasare, scor 1-0, iar LPS Vaslui a pierdut surprinzator pe terenul Juniorului Suceava, 0-1. In urma acestor rezultate, Pajura Huși urca pe locul 6, ultimul care asigura calificarea…

- PE PODIUM… Clubul Sportiv “Viitorul” Vaslui a cucerit 4 medalii, 1 de argint și 3 de bronz, la Campionatul Național de Lupte Libere – U20 și U15. Medalia de argint a fost caștigata de Alin Huhulea, la categoria 79 kilograme – sub 20 de ani. Rezultate notabile pentru secția de lupte a C.S “Viitorul”…

- BRAVO LOR!… Canotoarele Bianca Elena Draghici si Bianca Camelia Ifteni au castigat trei medalii de aur si una de argint la Campionatul Balcanic de Canotaj pentru Juniori. Rezultatele au fost obtinute de sportive in a doua zi a competitiei prin care s-a inaugurat prima pista olimpica de canotaj din Romania,…

- CAMPIONI… Medalii cu duiumul pentru sportivii vasluieni la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF, care a avut loc zilele trecute la Tampere, Finlanda. ACS “Liga de Est” Vaslui a cucerit in probele individuale 5 medalii (1 aur, 3 argint și 1 bronz) și alte 15 medalii cu echipa Romaniei. “Sulsa” Vaslui…

- PERSEVERENT… Plutonierul adjutant Zamfir Marius din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui a obtinut doua medalii, de argint si bronz, la Campionatul Național de Speedfit Fitness Challenge desfasurat la Sibiu! A obtinut locul II la categoria masters si s-a clasat pe locul trei la categoria…

- START… O victorie și patru infrangeri pentru juniorii vasluieni la debutul in Campionatul Național de fotbal (U19 și U17) și Liga Elitelor U14. Singurul succes a fost obținut de Pajura Huși, la Under 19, formația pregititi de Marian Titaru caștigand cu 2-0 la LPS Suceava. Echipele de fotbal juniori…

- SPERANȚE… La finalul acestei saptamani, pe 26 șI 27 august, la Krefeld, Germania, va avea loc ediția 2023 a Campionatului European de Canotaj (Under 23). La aceasta ediție va participa și Ana Maria Matran (19 ani), din comuna Crețești, sportiva legitimata la CSM Calarași. Ea va concura in probele de…

- INLOCUIȚI… Trei elevi din Vaslui au preluat, timp de o zi, atribuțiile primarului și ale viceprimarilor. Este vorba despre Victor Dughie, Raluca Spinache și Rareș Bot, caștigatorii concursului “Primar pentru o zi”. Victor i-a convins pe organizatori ca merita premiul cel mare cu un proiect gandit ca…