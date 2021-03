Atleta la CSS1 Constanta: Roxana Constantin s-a accidentat la Nationale. In ciuda problemelor medicale, a alergat in serii

Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Manole CSS Tulcea CS Farul Constanta s a impus in proba de aruncare a greutatii. Cristian Valentin Radu LPS "Nicolae Rotaru" CS Farul a devenit vicecampion al Romaniei la triplusalt. Roxana Constantin CSS1 Constanta a cucerit medalia de bronz la 400 m.Campionatul National la atletism, competitie…

- Pasiunea pentru sport nu are limita de varsta. Plt.adj. Deak Csaba, din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare, a participat la intrecerile Campionatului Național de Atletism Masters in sala, desfașurat in perioada 20 – 21 februarie la București. A concurat la grupa de varsta…

- Academia de Volei Tomis CSS1 Constanta a dispus in finala pentru locul 3 de CSU ASE Bucuresti I. La fete, CSS 1 Constanta CSM Timisoara a pierdut in partida pentru medalia de bronz. Campionatul s a incheiat la Azuga cu victoria reprezentatilor CSU Resita, atat la masculin, cat si la feminin.La Azuga…

- La turneul 1 din grupa C, desfasurat la Medgidia, au participat patru echipe. CSM Bucuresti a castigat toate cele trei meciuri jucate. Urmatorul turneu se va desfasura in intervalul 12 14 martie. Sala Sporturilor "Iftimie Eliseildquo; din Medgidia a gazduit turneul numarul 1 din grupa geografica C a…

- Georgiana Lavinia Ciurea (CSU Pitesti) s-a impus in proba feminina de pentatlon indoor, vineri, in prima etapa a Campionatului National de probe combinate pentru seniori, desfasurata in Sala ''Ioan Soter'' din cadrul Complexului Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti. Ciurea a totalizat…

- La Bucuresti s a disputat runda secunda a Campionatului National, dar si Cupa RMA. Au concurat sportivi si sportive de la Under 16 pana la categoria masters. Reprezentantii litoralului au lasat o impresie buna.Etapa a doua a Campionatului National de seniori, tineret U 23 si juniori U 20 la atletism…

- REȘIȚA – Atleta reșițeana a obținut la sfarșitul saptamanii trecute locul I in probele de 60 m plat și de 60 m garduri, la Cupa RMA, de la București! „In zilele de 22 si 23 ianuarie a avut loc la Bucuresti concursul atletic denumit Cupa RMA, adica Romanian Masters Athletics. La acest concurs, la categoria…

