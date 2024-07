Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Suceava premiaza cu cate 1.000 de lei pe cei 16 componenți ai echipei handbal masculin de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava dar și pe cei doi profesori antrenori si pe kinetoterapeut pentru performanța caștigarii titlului de campioni nationali la categoria Juniori II. Alocarea…

- Inotatoarele din Falticeni au stralucit pana in ultima zi la Campionatele Europene pentru juniori de la Vilnius (Lituania). Daria Silisteanu (15 ani) a devenit, la finele saptamanii trecute, campioana europeana la 100 de metri spate, cu un timp remarcabil 1:00.72 – nou record național U15 și al doilea…

- Madalina Elena Sirbu (21 de ani) a caștigat proba de 5.000 de metri din cadrul etapei finale a Campionatelor Naționale pentru seniori, desfașurate in weekendul trecut la Cluj-Napoca. Atleta antrenata de Elena-Erzilia Țimpau la CSM Raraul Campulung Moldovenesc a trecut linia de sosire cu timpul de 16…

- Naționala sub 18 ani a Romaniei continua pregatirile la Rm. Valcea in vederea participarii la Campionatul European din Bulgaria (10-21 iulie). Antrenorii Razvan Parpala, Andrei Butuc și Bogdan Nicolae au la dispoziție 18 jucatori dintre care vor fi aleși 14 pentru turneul final. Lotul Romaniei aflat…

- CSU Suceava a cucerit al treilea titlul consecutiv de campioana naționala la handbal masculin – juniori II. Echipa antrenata de Ioan Tcaciuc și Vasile Boca a obținut medaliile de aur la turneul final de la Timișoara, dupa ce s-a impus in finala disputata la sfarșitul saptaminii trecute, in fața celor…

- Naționala de Juniori a Romaniei, cu șase jucatori de la CSU Suceava in lot, s-a clasat pe locul II la cea de-a 20-a ediție a Jocurilor Mediteranene. In finala competiției de la Ankara, selecționata condusa de universitarul sucevean Vasile Boca a cedat in fața Croației cu 26-35 (6-14, 9-11, 11-10). Romania:…

- Naționala de juniori a Romaniei are deja patru victorii la Jocurile Mediteraneene care au loc in aceste zile la Ankara in Turcia. Din selecționata Romaniei, pregatita de antrenorul Vasile Boca de la CSU Suceava, fac parte și cinci jucatori suceveni, Razvan Ripa, Codrin Dascalu, Teodor Iluca, Andrei…

- Militarii Detașamentului de pompieri Vatra Dornei au intervenit cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu, izbucnit la o stana din municipiul Vatra Dornei, transmite ISU Suceava. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau generalizat la construcțiile din lemn…